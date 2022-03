Yucatán: Recursos de Escuelas de Tiempo Completo a planteles sin servicios básicos

MÉRIDA, Yuc.- La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Delfina Gómez indicó que los recursos del desaparecido programa Escuelas de Tiempo Completo, servirán para hacer mejoras en planteles de comunidades remotas de estados como Yucatán, Chiapas y Oaxaca.

Este martes, la funcionaria confirmó que el programa Escuelas de Tiempo Completo desaparecerá y esos recursos que recibía el plan se enfocarán para mejorar la infraestructura de muchas escuelas que carecen de servicios básicos.

Delfina Gómez invitó a quienes cuestionan la desaparición de este programa a que visiten comunidades lejanas en Yucatán, Chiapas y Oaxaca para que vean las necesidades que requieren planteles educativos en materia de infraestructuras.

“A veces no se ve porque no está en la capital porque no está en los lugares donde generalmente estamos de manera más directa, pero si vamos a las comunidades más alejadas de Puebla, de Sonora, de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, de toda la república, nos vamos a dar cuenta de cuántas necesidades en cuanto a infraestructuras, no se trata de trabajos mínimos sino atender situaciones prioritarias”, aseveró.

Más alumnos en clases presenciales en Yucatán

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) informó que después de las recientes actualizaciones que se efectuaron al protocolo de “Regreso Seguro a Clases”, en Yucatán se ha incrementado el porcentaje de estudiantes que ha optado por acudir a clases presenciales.

Se indicó que al corte de febrero pasado la ocupación ya era del 77 por ciento del total de la matrícula en niveles básico y medio superior.

La dependencia estatal refirió que además de que el 77 por ciento de los alumnos ya están en las escuelas para la toma de clases con cierta normalidad; se tiene que también el 96 por ciento del personal educativo ya está en sus puestos de trabajo y el 99 por ciento de las escuelas ya se encuentran abiertas y en funcionamiento.

