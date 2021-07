Jóvenes de 18 a 29 años de 10 municipios reciben la primera dosis de la vacuna contra Covid

MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán entra a una nueva etapa de vacunación masiva contra el coronavirus Covid-19, con el inicio de la aplicación de primeras dosis a las personas de entre 18 y 29 años en 10 municipios del interior del estado.

Este día se puso en marcha la administración de primeras dosis de la farmacéutica Sinovac a la población de ese grupo de edad en los municipios de Sucilá, Sudzal, Uayma, Yaxkukul, Yobaín, Bokobá, Cantamayec, Chumayel, Sanahcat y Baca.

La vacunación en dichas demarcaciones está a cargo de la Secretaría de Salud del estado (SSY), jornada que transcurre con agilidad, sin contratiempos y con buena participación de los jóvenes.

Entre las primeras personas de entre 18 y 29 años se encontraba Celeste Berenice Rosado Euán, habitante del municipio de Yobaín, quien se dijo muy aliviada de recibir su primera dosis contra el Coronavirus, ya que así estará más protegida para ir a trabajar todos los días sin el riesgo de llevar el virus a su casa, donde vive con sus padres.

Desde temprano, la joven de 27 años llegó al Centro de Salud de dicho municipio para recibir la primera aplicación, lo que agradeció con mucha emoción, ya que después de más de año y medio de mucha incertidumbre, la vacuna le da la tranquilidad de que ella y su familia estarán bien.

Celeste Berenice calificó como excelente el trabajo que ha realizado el Gobierno del Estado para gestionar la llegada de más vacunas y apoyar en el proceso de aplicación, ya que, en su experiencia, fue un proceso muy ágil.

"Creo que están haciendo excelente las cosas porque la vacunación va avanzando muy bien, aquí ya llegaron para nosotros los jóvenes, ya falta menos y eso nos trae esperanza", afirmó la mujer del municipio de Yobaín.

Inicia vacunación en Chumayel

En el municipio de Chumayel, desde temprana hora, jóvenes se dieron cita al módulo de vacunación habilitado en la Escuela Primaria bilingüe "Chilam Balam", para recibir la primera dosis que los protegerá del Coronavirus.

Romina Arleth Chan Xicum de 18 años de edad se convirtió en la primera joven en ser vacunada en esta localidad, dosis que le brinda tranquilidad ante la pandemia.

La joven estudiante de enfermería destacó que una de sus mayores preocupaciones era trasladarse en transporte público a Mérida para sus actividades, por lo que entre los beneficios de recibir la vacuna será que podrá retornar a la universidad próximamente y continuar viajando con mayor seguridad.

"Me siento muy contenta de recibir la primera vacuna, aún no creo que los jóvenes del estado empiecen a ser vacunados, pues en el caso de los estudiantes, nos ayudará mucho para el retorno a clases presenciales, ahora estaré un poco más tranquila, pues es una dosis que nos ayudará mucho a hacer frente a la pandemia", señaló Romina.

Sin embargo, la joven indicó que el contar con la vacuna no significa que no se contagiarán sino que reduce las posibilidades de terminar en un hospital, por lo que no bajará la guardia en las medidas sanitarias.

Hay que recordar que las vacunas están siendo aplicadas a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del Gobierno federal, por lo que la Federación tiene a su cargo la planificación y los protocolos de esta vacunación y el Gobierno estatal estará apoyando con estas tareas.

Arranque de vacunación en 27 municipios

Cabe mencionar que, a partir del lunes 2 de agosto, iniciará la vacunación con primera dosis de Sinovac en jóvenes de 18 a 29 años de 27 municipios, para continuar protegiendo a la población yucateca de este virus.

Lunes 2 de agosto

Arrancará este proceso en los municipios de:

Valladolid

Progreso

Tekax

Chemax

Ticul

Oxkutzcab

Motul

Hunucmá

Izamal

Peto

De igual forma, se aplicarán segundas dosis de AstraZeneca a la población de 40-49 en Kanasín y Umán.

Martes 3 de agosto

Primeras dosis Sinovac a jóvenes de 18-29 años de:

Maxcanú

Halachó

Espita

Tecoh

Temozón

Tixkokob

Yaxcabá

Acanceh

Tzucacab

Muna

Miércoles 4 de agosto

Se administrarán las primeras dosis a jóvenes pertenecientes a las demarcaciones de:

Akil

Tinum

Tekit

Conkal

Chichimilá

Seyé

Dzilam González

El Gobierno del Estado invita a los habitantes de los municipios mencionados que están en estos rangos de edad y que todavía no se han registrado en la plataforma federal mivacuna.salud.gob.mx, a hacerlo lo más pronto posible para ser contemplados en el proceso, además de acudir el día que se les corresponda y de esta forma evitar aglomeraciones.

Recomendaciones para la vacunación

Se recomienda a la población lo siguiente:

Identificar el día y el lugar donde le corresponde vacunarse.

Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones.

No es necesario llegar con horas de anticipación.

Tomar medicamentos como de costumbre.

Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

Usar ropa cómoda y de manga corta.

