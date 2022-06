Firmes, proyectos de energías limpias en Yucatán

La Agrupación Peninsular de Energías Renovables (APER) lamentó que la CRE negara el permiso de generación eléctrica mediante fuentes solar y eólicas a cuatro proyectos de Yucatán.

Aún así, afirmó que continuarán adelante con los proyectos en puerta porque “estas resoluciones no nos frenarán”.

El presidente de la APER, David Martínez López, declaró que “lo importante será hacer un análisis detallado del porqué se negaron esos permisos, y sobre eso vamos a actuar, de hecho la APER sesionará la próxima semana y ese será uno de los temas medulares para comentar con los agremiados”.

Ayer informamos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó 10 solicitudes de la iniciativa privada para generar energía eléctrica mediante fuentes solar y eólica.

Los proyectos rechazados en la entidad son: Vientos de Panabá, Vientos de Panabá II, Vientos de Sucilá, Vientos de Yucatán; y los ubicados en otros estados: Aora Generación Durango, Colibrí Solar, DRG Solar III, Eólica del Golfo, Guacamayo Solar, y Parque Solar las Lomas de Ocampo II.

Esto se suma a las múltiples negativas que ha dado el órgano regulador del país para nuevos proyectos, principalmente de energías renovables o “limpias”.

“Piedra en el camino”

David Martínez consideró que “esto simplemente es una piedra más en el camino, pero así como lo hemos hecho en el pasado, esto será de la misma manera, encontraremos la manera de resolverlo”.

El dirigente de la APER lamentó la postura de la Comisión Reguladora de Energía y señaló: “por supuesto, nosotros vamos a continuar con el trabajo en Yucatán porque ya tenemos inversiones que es importante seguir manteniendo, seguiremos adelante con los proyectos y su desarrollo, eso no nos para, no nos frena”.

“El tema ya no es generar energía barata, sino generar energía, punto; porque actualmente ya no hay suministro que alcance para la demanda creciente, entonces no pararemos porque es una necesidad para todos los yucatecos”, afirmó Martínez López.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Planean avance de plantas de energía eléctrica y ducto Mayakán en Yucatán

Elevado costo de la energía eléctrica, el talón de Aquiles de Yucatán

Detenidos más de 20 proyectos de energía renovable en Yucatán