Se reducen las multas por infracciones de tránsito en el Centro de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- El número de multas que los elementos de la Policía Municipal interponen a diario, por no respetar la señalética vial, ha disminuido debido a que los ciudadanos tienen mayor conciencia de los espacios que deben respetar en el Centro Histórico, aseguró el director de la dependencia municipal, Mario Arturo Romero Escalante.

Precisó que a principios de este año se interponían de 35 a 38 multas diarias, o sea, más de 100 al mes, sin embargo, en la actualidad son entre 25 a 30 aproximadamente, en su mayoría por no respetar las franjas amarillas, rojas o las rampas para el acceso y movilidad de las personas con discapacidad.

Indicó que como marca el Reglamento de Tránsito, en los espacios delimitados con franjas amarillas no deben estacionarse los vehículos, sin embargo, a partir de las 21:00 y hasta las 5:00 horas, ya no hay tal restricción, salvo algunas calles como la 60, 59 y 62 en las que no aplica debido a que la afluencia vial es alta.

En el caso de las franjas rojas, continuó, que comúnmente están pintadas en las esquinas de las vialidades, no se puede ni debe estacionar a ninguna hora del día porque afectan al tránsito vehicular de las zonas además de que representa un riesgo para otros vehículos e incluso peatones.

“El 80 por ciento de las boletas que levantamos acá en el Centro son por estar estacionado en lugares prohibidos como franjas amarillas, rojas y tapando una rampa de acceso para personas con discapacidad o invadiendo un paso peatonal”, explicó.

Aseguró que la instrucción que tienen los elementos municipales es primero invitar al ciudadano a retirarse de la zona, pues es más tardado y perjudicial pararse a elaborar la multa, pues lo que se busca con las infracciones es que el tráfico fluya con la mayor facilidad y seguridad.

Detalló que cuando se trata de un turista, que demuestra que está de paseo, se le dan algunas facilidades sin dejar abandonado el vehículo; de lo contrario se le levanta una infracción o si el perjuicio es mayor se solicita una grúa para llevarse el vehículo al corralón.

“Es bajo el porcentaje de los casos en los que se utiliza grúa; en un principio tuvimos algunos problemas con la franja roja, la gente no estaba muy acostumbrada, pero poco a poco se han dado cuenta, porque, además, la gente comprende el perjuicio que puede ocasionar sobre todo en las esquinas al dar vuelta; en cuestión de franja amarilla nos dicen que no tardaron más de cinco minutos pero aquí en el centro tardarse dos o tres minutos y perjudicar el tráfico en ese tiempo es mucho”, aseguró.

Reconoció que en el caso de que se estacionen para que alguien descienda o suba al vehículo no hay problema, incluso se les ayuda para que la maniobra la hagan más ágil, sobre todo si hay alguna persona con discapacidad o adulto mayor.

Agregó que las multas más altas que se imponen son por manejar en estado de ebriedad, cuyo valor está entre 90 y 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un valor en pesos de hasta ocho mil 962 pesos además del arresto por 24 o 36 horas.

