Reubicación del aeropuerto de Mérida, importante beneficio para la zona en donde se coloque

MÉRIDA, Yucatán.- Con el anuncio de la reubicación del aeropuerto de Mérida se tendrá un importante beneficio para la zona donde se edifique, lo que se logrará si se cuenta con un plan de desarrollo no solo de la localidad donde se instale, si no uno metropolitano en donde se contemplen las necesidades de los municipios que rodean a Mérida, pues estos registrarán algún impacto por la cercanía que tienen actualmente por la expansión de la ciudad, señaló el presidente del Colegio de Diseñadores del Hábitat y Urbanistas de Yucatán, Daniel Magaña Lozano.

Informó que hace más de 10 años solo Kanasín, Umán, Conkal, Mérida y Ucú eran considerados como parte de los municipios de la zona metropolitana, pero actualmente éstos han aumentado de manera considerable hasta llegar a 11: Acanceh, Timucuy, Tixkokob, Tixpehual, Hunucma, Samahil.

“Hace algunas administraciones hubo un proyecto donde se buscaba que para que exista un beneficio urbano tendría que haber una planeación y considerar varios aspectos que en globen a la zona metropolitana, es por ello que se debe de pensar en el área que la abarca y no solo en una ciudad o municipio en particular. Se tiene que tomar en cuenta la infraestructura de la vialidad, agua potable, el transporte público, además de definir qué zonas serán residenciales”, concluyó.

Se ha mencionado que el lugar donde se planeara el aeropuerto internacional será Ucú, pero independientemente dónde se localice este nuevo edificio se necesita un plan de desarrollo urbano metropolitano y no solo uno municipal como se tiene actualmente, entonces se podría estar hablando de un crecimiento a favor.

“Se debe de saber en dónde se colocará el aeropuerto y en base a ello definir en dónde estará la zona comercial, cómo se manejará el transporte público, si habrá viviendas. Se tendría que empezar por establecer elementos jurídicos y de planeación pero que se respeten cuando se establezcan”, añadió.

Pero realmente el tema importante es saber qué se hará con el aeropuerto que se deja, “si será una zona habitacional, un gran parque, es saber dónde lo reubicaran y que se va hacer con esos terrenos de gran magnitud”.

“No solamente pensar a nivel municipal o localidad, si no empezar programas a esa escala porque si no se crean estos instrumentos de planeación o reglamentos no se llegará a tener un beneficio, un claro ejemplo es el periférico de Mérida en donde no se respetaron los 500 metros de área verde de cada lado; por lo que son esos detalles que se tienen que cuidar ahora que se está creciendo de manera rápida”, indicó.

Recordó que uno de los proyectos que habían propuestos en administraciones pasada, fue hacer un circuito metropolitano de transporte pero que no solo abarque Mérida sino otros que conforman dicha zona, en donde para él diseñador del hábitat sería bueno rescatarlo pero tomando en cuenta el crecimiento que se ha tenido hasta estos momentos.

