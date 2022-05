Torneos de lazo se convierten en foco rojo por peligrosidad y maltrato a animales

MÉRIDA, Yuc.- Por su peligrosidad para los participantes y el maltrato animal, los torneos de lazo en Yucatán se han convertido en un foco rojo que habría que erradicar, según expresó el diputado y presidente de la comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, Harry Rodríguez Botello Fierro (PVEM).

“Sin duda es un 'espectáculo' que genera violencia y atrae muchos factores secundarios, como la venta de alcohol y droga. Estudios también han demostrado que las personas susceptibles a este tipo de eventos normalizan la violencia pudiendo llevarla a sus hogares y sus familias”, señaló.

Maltrato a animales

Además de lo anterior, destacó que durante dicho evento se da un maltrato a los animales, y pocas o en ninguna ocasión se garantizan las condiciones de seguridad para las personas ya sean jinetes o los mismos espectadores.

“Estos eventos hay que decirlo, es un negocio muy jugoso para alcaldes y empresarios, mientras no se decida erradicar los torneos de lazo seguirán, y los municipios lo pueden hacer desde sus cabildos, pero no les conviene hacerlo”, expresó.

Se sabe que no lo van hacer, continuó, porque llevan años actuando de la misma manera en ese tema, pueden cambiar de administraciones pero la forma de operar es la misma, ya que el negocio no es sólo la venta de taquilla si no de droga, alcohol adulterado y de un sin número de cosas, todas fuera del marco de la ley”, explicó.

El legislador indicó que es un tema que no se quiere tratar dentro del Congreso estatal, no precisamente en esta legislatura, si no en anteriores, “es un tema que no se quiere tratar”, porque muchas veces son diputados del interior del Estado y les cuesta más trabajo abordar ese tipo de temas.

Hizo referencia que se prepara otra iniciativa respecto al maltrato animal y es similar a los años anteriores, con algunas modificaciones, pero en esencia es igual, pero no servirá de mucho si no se tiene la voluntad política.

Bienestar animal

“Lo que necesitamos ahora es que si se tiene el interés y hay mayoría acabar con el torneo de lazo o a las peleas de gallos. El bienestar animal es importante, por lo que se debe de pegar fuerte en donde realmente está el problema”.

Con que se regulara, siguió, estaríamos ganando, pero en mi caso me voy más a la prohibición. El tema es que se escudan en usos y costumbres, situación que es ridículo porque el torneo de lazo no lleva más de 15 años, por lo que no aplica, entonces lo que se ve es que es un tema de dinero y por eso van a seguir apoyados por muchos Ayuntamientos, no quiere decir que todos pero sí una gran parte, finalizó.

