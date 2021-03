Yucatán: Más de mil abuelitos de Umán se quedan sin vacuna contra Covid

MÉRIDA, Yucatán.- Más de mil adultos mayores del municipio de Umán se quedarán sin recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus Covid-19, debido a que solo se destinaron cuatro mil 875 dosis y el padrón de personas de 60 años o más en la localidad es de seis mil.

Lo anterior se suma a las reiteradas quejas de los ciudadanos por el desorden que, dicen, impera en los módulos de vacunación y la forma de operar de los Servidores de la Nación.

Sobre el tema, el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Umán, Juan Antonio Puc Maldonado, recordó que al inicio de la inoculación en la localidad las personas podían recibir la dosis con solo presentar una constancia de vecindad, por lo que consideró que algunos individuos de Mérida pudieron aprovechar dicha situación para obtener la vacuna en detrimento de la localidad.

A diferencia de otras comunidades que han recibido paquetes del biológico, como Motul, en Umán se les otorgaba la constancia de vecindad a las personas que presentaban un comprobante domiciliario, lo cual fue aprovechado presuntamente por personas procedentes de Mérida.

“Muchos aprovecharon que se podía conseguir ese documento y buscaron la manera de obtener un comprobante domiciliario, el cual al principio era aceptado por los Servidores de la Nación, pero ahora no. Se demostró que muchos la obtenían sin vivir aquí, lo que también afectará a las personas que realmente solo pueden comprobar así su forma de residencia de la comunidad”, precisó el funcionario municipal.

Aunque reprochó que se enviaran menos dosis de las requeridas, dijo que tal vez muchos pobladores no inmunicen por temor, después de conocer las posibles reacciones y por la propaganda negativa sobre la vacunación.

“Algunos pobladores han dicho que no se vacunarán por miedo; también existen versiones de que algunos doctores les han recomendado no hacerlo, ya que se les ha presentado la enfermedad y no se podrían contagiar de nuevo”, indicó.

Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha informado si las vacunas faltantes serán entregadas, ya que saben que las “pocas” que llegan son repartidas entre los 106 municipios y personal de salud.

Informó que llevan aplicadas alrededor de dos mil 500 vacunas, incluyendo a las personas de 60 años provenientes de las 18 comisarías.

