Yucatán: Piden al campamento tortuguero desalojar las instalaciones del Cetmar No. 17

MÉRIDA, Yucatán.- El campamento del Programa de Atención y Rehabilitación de Tortugas Marinas de la Costa de Yucatán (Partmacy) será retirado de las instalaciones del Cetmar No. 17, por lo que los miembros de la agrupación señalan que comenzarán en breve actividades para recaudar fondos y conseguir un nuevo espacio para continuar con sus labores, ya que de lo contrario los quelonios que mantienen en cuidado podrían ser liberados antes de culminar su recuperación.

Voluntarios del campamento del Partmacy, en entrevista durante un evento realizado este fin de semana, dieron a conocer que comenzarán en los próximos días trabajos de recaudación de fondos para mantener las operaciones de la agrupación en favor del rescate, protección y cuidado de los quelonios en las costas de Progreso y sus comisarías, luego de que fueran notificados hace algunos días atrás sobre la decisión del Cetmar No.17 de retirar el campamento tortuguero de sus instalaciones.

La joven Noemí Ucán, voluntaria del Partmacy, señaló que la recaudación de fondos comenzará esta misma semana en las zonas de malecones, centro y área comercial y bancaria de Progreso, a través de los llamados “boteos” y con actividades en línea como rifas y ventas; dichos recursos se destinarán para tener un nuevo espacio y generar las condiciones mínimas para el traslado del campamento y evitar abandonen las actividades.

Por su parte el titular del Cetmar No. 17 en Progreso, Dr. Joel Odelín Novelo Segura, no ha dado declaración al respecto, sin embargo, según se pudo averiguar, la decisión del retiro es un hecho, por lo que en breve se estaría sacando de las instalaciones todo lo relacionado con este campamento.

Por su parte el titular del Partmacy, Biólogo Juan Lara, explicó que la fecha límite para desalojar el lugar será el próximo 30 de noviembre, momento en el que ya no contarán con el espacio y deberán liberar a las tortugas que se encuentran en el sitio en caso de no haber conseguido un nuevo espacio a donde trasladarse.

Tortugas en riesgo

Indicó que actualmente los especímenes que se tienen bajo resguardo se encuentran en riesgo, debido a que con las restricciones generadas por la nueva administración del Cetmar no se ha podido seguir de manera adecuada los horarios de alimentación y medicación a cada uno de ellos, lo que podría causar retrasos en su recuperación e incluso daños irreparables.

Explicó que la determinación del nuevo director de la institución fue no dejar pasar a los voluntarios, por lo que muchos de estos han sido dejados sin acceso.

El retiro del campamento, según explicó Juan Lara, fue dado a conocer por el director a través de un oficio, señalándose que este proyecto no va de acuerdo a los fines de la institución indicando que no es académico, y que no se cuenta con el recurso para mantenerlo.

Sin embargo, el biólogo comentó que el proyecto se ha convertido en un semillero de investigación para instituciones a nivel local, además de que permite a los alumnos enfocarse en temas ambientales y de conservación.

Al mismo tiempo que les inculca valores de protección a la fauna, pero sobre todo indicó que no le cuesta un solo centavo a la escuela, más allá del espacio que se ocupa, ya que todo se logra a través de voluntarios que no cobra un solo peso por sus servicios y los medicamentos y alimentos se consiguen a través de donativos y actividades.

