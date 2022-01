El retroceso al amarillo en el semáforo epidemiológico en Quintana Roo, obliga a bares y cantinas de Felipe Carrillo Puerto a volver a bajar sus cortinas, quienes apenas se recuperaban cuando estaban en verde.

Luis Amílcar Mezo Kinil, presidente de la Cámara Nacional de Restauranteros y Alimentos Condimentados (Canirac) en el municipio dijo que los dueños de 70 establecimientos dedicados en ese giro pasan por una mala racha, invirtieron en vano, pues ahora tienen que cerrar de nuevo.

“Es un golpe fuerte para nuestro sector, debido a que nos ha pedido cerrar por 30 días por el cambio de color en el semáforo epidemiológico estatal a color amarillo, esperábamos una recuperación cuando cambiamos a verde después de no laboral 22 meses por las disposiciones de salud, pero no duró nada”.

Aseguró que varios dueños invirtieron hasta 20 mil pesos para rehabilitar sus locales, actualizar sus neveras, pintura, instalaciones eléctricas por mencionar algunas, además, de pagar los permisos como impuestos prediales, licencias de funcionamiento certificado de Protección Civil, resello de patentes, licencia de funcionamiento estatal, entre otras.

Volverán a cerrar bares y cantinas por semáforo amarillo en Q.Roo

Mezo Kinil expresó que son el sector más afectado, “como si fueran ellos quienes causan la pandemia”, además de una incongruencia por parte de la autoridad, hay sectores que tienen mayores focos de infección, no respetan las medidas sanitarias y no les dicen nada, pero ellos sí son los malos de la “película”.

“Nos vuelven a obligar a cerrar, cuando apenas agarramos vuelo, cuando nos estábamos poniendo al corriente, otros hasta invirtieron más de la cuenta, para regresar con todo, pero nos quedamos con los brazos cruzados, ¿Qué hacemos?, si nos dejan con los brazos cruzados”, manifestó.

Sostuvo que el gobierno no está siendo solidario, congruente, en la zona norte no hay ninguna restricción, pero en la zona sur y centro, son los que más sufren por estas decisiones con pérdidas hasta de 10 mil pesos diarios, expuso que no existe otra alternativa más que acatar las instrucciones.

