México: Roberto Blandón hará villanías en Quererlo Todo

Cancún.-Dando vida a Tirso Quintero, el actor Roberto Blandón regresa a las telenovelas como el antagonista que hará fechorías por el amor de una mujer. En una charla en exclusiva para Novedades Quintana Roo, el actor comparte los detalles de esta nueva aventura que es la telenovela “Quererlo Todo”.

“Emocionado a punto del estreno de la novela, este 9 de noviembre a las 3:30 de la tarde por las estrellas, esperemos que sea un éxito de todo el reparto, desde el productor que es Nacho Sada, nuestra extraordinaria directora y el elenco, que la gente nos dé la oportunidad de ver la novela que por nosotros no ha quedado, hemos tenido una disciplina tremenda y hemos hecho esto con muchísimo cariño para seguir en la preferencia del público”, expresó contento Roberto Blandón, quien agradece abrir este nuevo horario que busca reunir a la familia a la hora de la comida alrededor de una buena historia.

En esta historia Blandón se pone en la piel de Tirso Quintero, un hombre noble, trabajador y apasionado que por amor se echó la culpa de un crimen que no cometió y tuvo que pagar una condena de 10 años en la cárcel, pero a su salida ya no era el mismo.

“Cuando Tirso sale de la cárcel regresa al pueblo y enfrenta su amargura y todo lo que le dejó la cárcel, me gusta mucho porque he hecho mucho villano y Tirso parece villano pero no lo es, es un buen hombre, lo bonito es jugar con eso, con las apariencias, tal como es en la vida real, yo disfruto mucho ser un poco villano y más estar rodeado de un excelente reparto como lo es en Quererlo Todo”, comparte el actor y agradece tener trabajo en medio de esta pandemia.

“Siempre voy a agradecer que piensen en mi para un trabajo, en este caso mucho más porque tener trabajo en esta pandemia es una bendición, es un lujo trabajar con esta crisis que tenemos en México y en el mundo”.

Dejó a un lado todos sus proyectos por Quererlo Todo

“Empezamos este proyecto en marzo y se detuvo por la pandemia, ahora que se retomó estoy al cien, no me puedo comprometer a un proyecto de teatro por varias razones, primero por las medidas sanitarias, por el tiempo de los ensayos y además por la contingencia, con el 30% de aforo nadie gana, está difícil el teatro pero Dios mediante cuando salga la bendita vacuna ya será otra cosa, mientras tanto a cuidarnos y ser disciplinados”, puntualizó.