Caso Calica en Quintana Roo: AMLO responde a presiones de Vulcan y Blinken

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este miércoles su rechazo a que empresas dañen el medio ambiente mexicano, al abordar el caso de la compañía estadounidense Vulcan Materials y las operaciones de su subsidiaria mexicana Calica en Quintana Roo.

"Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, no. Mejor que no vengan o que se vayan a otra parte" , declaró ante los señalamientos de que una eventual expropiación de los terrenos de Calica a Vulcan enviaría una mala señal a los inversionistas.