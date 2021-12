Crece la recuperación del empleo, pero con salarios más bajos

La recuperación del empleo en Quintana Roo continúa al alza, pero no así los ingresos de los trabajadores. En los últimos meses, el estado reportó un aumento de siete mil personas que ganan hasta dos salarios mínimos, respecto a 2020.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de octubre había 164 mil trabajadores que ganaban no más de dos salarios mínimos, mientras que el año pasado había solo 158 mil.

Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, mencionó que los salarios no muestran una recuperación como se pensaba y esto prende los focos rojos, sobre todo por el tema de la inflación.

“Los sueldos no aumentan como se pensaba, todavía no se da la recuperación sobre la inflación en los sueldos promedios formales, lo cual no es bueno para la generación del empleo formal y de bienestar del trabajador”, agregó.

Para el representante de ManpowerGroup, si bien los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcan una recuperación importante en destinos como Quintana Roo, al tener una dependencia del turismo, como lo son el comercio, servicios de alojamiento y restaurantes, es necesario impulsar la recuperación salarial.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel estatal, existe una recuperación real de 66 mil fuentes laborales, que se perdieron a causa de la pandemia y se espera que el 100% pueda ser recuperado para el próximo año, mientras se tenga un avance positivo de la contingencia sanitaria.

El representante de la colocadora hizo énfasis en que el avance no solo es contar con las fuentes, pues incluso aún se tienen un gran número de colaboradores que están realizando sus labores aún sin contar con seguridad social, ni derechos laborales.

En Quintana Roo casi el 40 por ciento de quienes cuentan con contratos formales mantienen salarios que apenas alcanza los dos salarios mínimos.

