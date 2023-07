FGR tomará caso de la muerte de Aitana en el IMSS Playa del Carmen

La Fiscalía General de la República (FGR) continuará las investigaciones relativas a la muerte de Aitana Betzabé, una niña de 6 años que fue prensada en el elevador del IMSS No. 18 en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Lo anterior, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), por ser el IMSS un organismo descentralizado del Gobierno Federal.

El Fiscal interino Raciel López Salazar mencionó que el órgano de justicia estatal continuará coadyuvando con las acciones que la FGR solicite para el esclarecimiento de los hechos.

Según un comunicado emitido, se realizó un análisis técnico-jurídico de la carpeta de investigación, concluyendo que, de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley del Seguro Social y las leyes federales aplicables, se trata de un delito de competencia federal.

El Fiscal Interino destacó que se colaborará plenamente con las autoridades federales para garantizar que las investigaciones avancen y que los responsables de este lamentable suceso sean sancionados de acuerdo con la ley.

Además, López Salazar señaló que, dado que el IMSS es un organismo descentralizado y que la concesión del servicio de mantenimiento de los elevadores es de índole federal, la FGR continuará a cargo del caso.

El trágico incidente ocurrió durante la noche del 10 de julio, cuando la menor estaba siendo trasladada al segundo piso del Hospital No. 18 en Playa del Carmen. Lamentablemente, perdió la vida al quedar atrapada entre la parte superior del elevador y la camilla.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Gobierno federal está revisando la operación y funcionamiento de los elevadores del IMSS.

López Obrador no tiene información inmediata para los 282 millones de pesos que no se ejercieron para los elevadores del IMSS, pero para difamar a @XochitlGalvez la trae en la punta de la lengua.



RENUNCIA ZOÉ ROBLEDO



IMSS pidió 282 mdp para elevadores y no los compro



Los… pic.twitter.com/e1dChWkpq5