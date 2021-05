Empresarios hoteleros y restauranteros señalaron que el hospedaje tipo Airbnb es lo que ha disparado los casos de COVID-19 en la zona sur de Quintana Roo.

Esto, ante la falta de regulación sobre los turistas que llegan a Bacalar para hospedarse en las unidades Airbnb.

Explican que en las últimas dos semanas han identificado a siete turistas extranjeros con síntomas relacionados con la COVID-19, y al cuestionar los lugares donde se alojan, se descubrió que todos ellos se quedaban en alguna casa de la comunidad ofertada a través de las plataformas digitales.

“Ya habíamos advertido sobre este problema: en un hotel o restaurante se tiene un mayor control de quienes ingresan o quienes salen, ya que debemos seguir los lineamientos dictados por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o de lo contrario seríamos clausurados”, dijo Bertha Medina Núñez, presidenta de la Asociación de Hoteleros del Centro y Sur del Estado.

La empresaria cita que en una casa Airbnb no se sabe quienes ingresan o si tienen síntomas, y como aún no existe un censo sobre ellos, los inspectores no pueden realizar verificaciones aleatorias que permitan identificar personas con la enfermedad y así poder aislarlos, antes de que contagien a la población local.

Hasta el momento se desconoce cuántos cuartos, departamentos o viviendas se ofertan en la región, a través de las plataformas digitales, debido a que por cuestiones de la pandemia se detuvo su registro ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría Estatal de Turismo, en el último trimestre se ha registrado la llegada de cerca de 70 mil turistas al sur de la entidad, siendo Bacalar y Mahahual los principales destinos visitados.

Sin embargo, Bertha Medina cita que esta información contrasta con el índice de ocupación del sector hotelero, el cual fluctúa entre un 14% a un 38%.

“¿En dónde se están hospedando estos turistas sobre los cuales no tenemos control sanitario? En las unidades Airbnb. Por eso insistimos tanto en que se regule este sector: ya no se trata solo un tema de competencia desleal, sino que también está generando un problema de salud pública, ante los incrementos de contagio de covid-19”.

El más reciente reporte técnico de los Servicios Estatales de Salud señalan un aumento de casi 200% en el número de contagios del municipio de Bacalar, superando a Othón P. Blanco, Solidaridad y hasta Benito Juárez.

