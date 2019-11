Hice lo que más me gusta hacer: Keira, la cancunense que canta en la Voz Kids

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La participante cancunense Keira Juárez avanzó un peldaño más en el concurso de talentos La Voz Kids, donde en su audición logró voltear la silla de los tres couches y finalmente eligió formar parte del equipo de Melendi, debido a que desde tiempo atrás ella lo ha admirado y cree que su estilo musical es muy similar, así lo compartió en exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Estuvo padrísimo, el estar frente a los coaches me hizo sentir con muchos nervios pero me mentalicé que era una oportunidad única en la vida y tenía que disfrutarla al máximo, hice lo que más me gusta hacer y canté con todo el sentimiento”, expresó entusiasmada Keira.

“Desde antes yo ya había escuchado las canciones de Melendi y la verdad todas tienen un mensaje muy bonito, es un cantautor talentoso al que admiro mucho y siento que tenemos una conexión especial, ya sea con el tono de voz o con las canciones que él canta”, dijo la cancunense.

“Ahorita siguen las batallas y me estoy preparando, ensayando mucho, dejando a un lado los nervios y sigo con la mentalidad positiva de que voy a llegar muy lejos, le estoy echando muchas ganas porque quiero ganar; sí me veo ganando, pero más allá de ganar lo importante es divertirse, todos los niños que están en La Voz tienen un talento impresionante y no hay uno mejor que el otro, todos son únicos en su manera”, detalló humildemente la pequeña de once años que representa dignamente a Cancún.

Feliz con su elección de coach

Luego de que los tres coaches voltearon su silla para tener a Keira en su equipo, ella eligió a Melendi y eso la tiene muy contenta.

“Melendi es una persona increíble, muy humilde y muy sabia, da lecciones de vida impresionantes; el mejor consejo que me ha dado es algo que dijo en la audición, que muchos piensan que un buen cantante es llegar a la nota más aguda pero no, para ser un buen cantante hay que dominar los graves que es lo más difícil, interpretar y divertirse, así que a seguir su consejo. Estoy muy agradecida por estar en La Voz Kids, quiero mucho a mi gente de Cancún y les mando un gran saludo”, señaló la pequeña cantante.