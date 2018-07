Mujeres abusan de la pastilla de emergencia

Fernanda Duque

CANCÚN Q. Roo.- “Hay chicas que diariamente utilizan la pastilla de emergencia”, menciona Tania Granados Ruiz, coordinadora de proyectos de Redes Jóvenes de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar en Cancún (Mexfam), que con frecuencia realiza proyectos de educación sexual para jóvenes y adolescentes.

También te puede interesar: Cercan retorno en la avenida Colosio de Cancún

El uso desmedido de este fármaco hormonal es producto de la desinformación, pues muchas mujeres desconocen las consecuencias. Debido a que está diseñada para evitar la concepción, esta puede frenar la ovulación, lo que ocasiona cambios en el ciclo menstrual, como retrasos y otros síntomas que se confunden con indicios de embarazo.

Otros efectos secundarios son: dolor de cabeza, mareo, fatiga, sensibilidad de las mamas, sangrado entre períodos y cólicos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), menciona que 44% de los adolescentes declara no haber utilizado algún anticonceptivo porque no planeaban mantener relaciones sexuales; mientras que el resto reconoció el uso de la pastilla de emergencia como segunda opción –después del condónpara no embarazarse. Quintana Roo está situado entre uno de los estados de la República Mexicana con más casos de embarazos adolescentes, sin embargo, de 2010 a 2016, el índice de casos ha ido a la baja, pues decreció tres puntos porcentuales, pasando de 18% a 15.5% de incidencia. Sin embargo, existe una nueva preocupación, la violencia.

Granados Ruiz dijo que a través de la fundación también se han detectado casos de menores que por presión de sus parejas, recurren frecuentemente a esta alternativa, argumentando el viejo mito de que con el condón “no se siente lo mismo”. “No les podemos negar la pastilla, pero lo que hacemos es sugerirle un método anticonceptivo regular que pueda utilizar diariamente, como la píldora, el condón, el parche o un implante”, dijo la coordinadora de Mexfam. Lo que las jóvenes y adolescentes no toman en cuenta al recurrir de forma recurrente a esta hormona es que esta no es garantía de protección contra una enfermedad de transmisión sexual, siendo el VIH y la hepatitis C, los dos padecimientos que van en aumento en el municipio de Benito Juárez, de acuerdo a las estadísticas de Red Positiva y Círculo Social Igualitario.