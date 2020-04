Cancún.- El día inicia y termina a las carreras para Brianda, Claudia y Aracely, mujeres completamente diferentes pero que tienen algo en común: deben cumplir diariamente con sus tareas en sus respectivos puestos laborales en Cancún y además ver por el cuidado y educación de sus hijas, tareas que se complican aún más al suspenderse las clases y el servicio de guardería, como parte de las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19.

Desde el 26 de marzo pasado el Instituto del Seguro Social (IMSS) suspendió el servicio de guarderías que ofrece a mujeres que trabajan en empresas afiliadas a este sistema de salud; mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó la suspensión de labores escolares desde el 20 de marzo.

El último día de aquel mes, inició el programa de “Sana Distancia” a nivel nacional, en el que ordenó la suspensión de actividades no esenciales en la vía pública, lo cual motivó que muchas empresas mandaran a su plantilla laboral a trabajar desde casa.

Las fechas de reanudación de la vida cotidiana, como se conocía antes de la pandemia, ha sido aplazada conforme se han incrementado los casos positivos y las defunciones por COVID-19 en México, mientras tanto, ya ha pasado un mes, en el que Brianda, Claudia y Aracely, al igual que miles de mujeres, se reinventan, según compartieron en entrevistas telefónicas, para mantener sus empleos y cumplir con sus labores como madres.

Ella tiene una hija de dos años y hace “home office” o teletrabajo tres veces a la semana en una agencia de viajes.

Ella dejó de llevar a su hija a la guardería desde el 21 de marzo, desde entonces su hermana ha sido de gran ayuda.

“Nos dividimos. Tratamos de ponerle las actividades de la guardería, pero ella quiere estar conmigo; la subo a la computadora , juego con ella, le pongo un video para que no piense que le estoy diciendo a todo que no, aunque sí”, relata entre risas.

“En realidad, aquí no tenemos mucha familia, solo es mi mamá, mi esposo y soy hija única, no hay alguien, nos la pasamos trabajando”, comparte Claudia , quien es auxiliar administrativa en una oficia de gobierno municipal y debe cumplir su jornada laboral de manera presencial.

Su esposo, quien tampoco tiene familia en Cancún, a veces puede quedarse en casa y cuidar de la niña, que tiene dos años. Otras veces es su mamá, que vive en la delegación Leona Vicario, quien puede hacerse cargo de la pequeña, pero eso implica dejarla con ella por una semana. Y en esos casos, Claudia dice con pesar: “a mi hija yo no la veo en toda la semana, pero… la necesidad”.

“Hoy no me la pudo cuidar mi esposo, ni mi mamá y le pedí de favor a una vecina. La dejo con todas las bendiciones, porque como todo el tiempo estamos trabajando, pues no tenemos el tiempo para socializar con los vecinos”, confiesa con cierto pesar. “Ella me ayuda hoy, a ver cómo le voy a hacer mañana”, agrega.