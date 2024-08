Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 02 de agosto de 2024

Conoce el resumen con las Ășltimas noticias que necesitas saber hoy 02 de agosto de 2024 para iniciar el dĂ­a bien informado.

Encuentran a menor deambulando en calles de CancĂșn; Geavig lo reĂșne con su mamĂĄÂ

Los reportes indicaron que, el menor escapĂł de su hogar, luego de que su padre quien tenĂ­a su cuidado, se durmiera. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Violencia familiar en CancĂșn: detienen a madre de menor rescatada en ParaĂ­so MayaÂ

La victima, una menor de tres años, se encontraba amarrada del pie cuando fue rescatada por el GEAVIG. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Hallan cadĂĄver de una mujer dentro de anexo en Chetumal; investigan feminicidioÂ

Durante una cateo, las autoridades rescataron a nueve mujeres adultas y dos adolescentes. Haz clic para saber mĂĄsÂ

CancĂșn: Agosto inicia con cuatro cadĂĄveres en camino de terracerĂ­aÂ

Autoridades encontraron otros tres cadĂĄveres humanos en el tramo CancĂșn–Puerto Morelos. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Hallan cadĂĄver sobre la carretera CancĂșn-Puerto MorelosÂ

El hombre quien vestĂ­a una camiseta negra y pantalones de mezclilla azul yacĂ­a sobre la terracerĂ­a. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Últimas noticias 02 de agosto de 2024

'Dream team' asegura su pase a cuartos de final en ParĂ­s 2024 tras vencer a BĂ©lgicaÂ

Con la destacada actuaciĂłn de Breanna Stewart y A'ja Wilson, el equipo femenino de baloncesto de EU, extiende su racha de victoria a 57. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Universal Pictures desarrollarĂĄ biopic de Britney SpearsÂ

Universal adaptarĂĄ las memorias de Britney Spears, "The Woman in Me", en una pelĂ­cula biogrĂĄfica dirigida por Jon M. Chu. Haz clic para saber mĂĄsÂ

"El Mayo" Zambada comparece por segunda vez ante tribunal en TexasÂ

El líder del Cårtel de Sinaloa compareció ante el juez en silla de ruedas. Haz clic para saber mås

Javier Aguirre, nuevo DT de la SelecciĂłn MexicanaÂ

"El Vasco" es presentado como director técnico de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, junto a Rafael Mårquez quien serå su auxiliar. Haz clic para saber mås

PolĂ©mica en ParĂ­s 2024: boxeadora intersexual Imane Khelif, en el centro del debateÂ

La IBA alzó la mano para recordar cuando ellos descalificaron a la argelina en el Campeonato Mundial de Boxeo 2023. Haz clic para saber mås

