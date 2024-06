Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 28 de junio de 2024

Conoce el resumen con las últimas noticias que necesitas saber hoy 28 de junio de 2024 para iniciar el día bien informado.

Colectivos feministas: denuncian normalización de sustracción de menores en Cancún

Indican que hay 15 reportes de sustracción y sólo cuatro de las víctimas han regresado con sus madres que tienen su custodia. Haz clic para saber más

Víctimas del 9N anuncian bloqueo en la Zona Hotelera de Cancún

Buscan que se cumpla la sanción correspondiente en contra de policías que dispararon contra manifestantes en el 2021. Haz clic para saber más

Tren Maya: transportistas amagan con bloqueos en Quintana Roo

Inconformes por la falta de pago, prevén cerrar puntos neurálgicos como la entrada al aeropuerto de Cancún. Haz clic para saber más

Hallan cadáver de hombre sin hogar dentro de parroquia en Playa del Carmen

El cuerpo fue descubierto por el personal de limpieza de la iglesia, quienes informaron al sacerdote y al encargado del templo. Haz clic para saber más

Hallazgo de arma de juguete moviliza a la Policía en secundaria de Cancún

Elementos de la policía respondieron al llamado de emergencia de la escuela José Martí, ubicada en la Región 236. Haz clic para saber más

Últimas noticias hoy 28 de junio de 2024

Protestas por alza de impuestos en Kenia dejan 20 muertos



Manifestantes salieron a las calles ante la falta de confianza en las promesas de austeridad del presidente Ruto. Haz clic para saber más

España - Georgia: ¿Cuándo se juega el partido de octavos de la Euro'24?

Este partido es uno de los más esperados de esta etapa del torneo. Haz clic para saber más

Hasta 12 años de cárcel y multas, a quienes ejerzan explotación laboral

El Diario Oficial de la Federación estipula multas que van de los 7 mil hasta los 70 mil días. Haz clic para saber más

Michael Jackson dejó deudas por más de 500 mdd antes de morir

Los reclamos serían de acreedores involucrados en los preparativos de su gira de conciertos This Is It. Haz clic para saber más

Copa América 2024: ¿Qué necesita México para avanzar a Cuartos de Final?

El triunfo de Venezuela lo posicionó como líder con 6 puntos en la Jornada 2 de la Fase de Grupos. Haz clic para saber más

