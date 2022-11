Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 30 de noviembre de 2022

Conoce el¬†resumen con las √ļltimas noticias¬†que necesitas saber¬†hoy 30 de noviembre de 2022¬†para iniciar el d√≠a bien informado.

Hallan cuerpo embolsado en Canc√ļn; podr√≠a tratarse de un ni√Īo de 14 a√Īos

El cuerpo de una persona del sexo masculino fue hallado¬†con visibles huellas de violencia en Canc√ļn;¬†podr√≠a tratarse de un menor de 14 a√Īos.¬†Haz clic para saber m√°s¬†

Turismo sexual infantil es una realidad en Quintana Roo: Senadora de Morena

La senadora de Morena, Cecilia Sánchez expuso que el abuso y el turismo sexual es una realidad en Q. Roo, en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez y Othón P. Blanco. Haz clic para saber más

Detectan m√°s de mil 500 vestigios en tramo 6 del Tren Maya

Grupos de arqueólogos del INAH han detectado para el cierre de noviembre mil 548 vestigios arqueológicos en el tramo 6 del Tren Maya. Haz clic para saber más

Incendio en Holbox deja pérdidas de más de 100 millones de pesos

El incendio en Holbox, que redujo a cenizas dos hoteles, dejó pérdidas de aproximadamente 108 millones, con base en las estimaciones de la Asociación de Hoteles de la isla. Haz clic para saber más

‚ÄėXilbalb√°‚Äô, la nueva variante de Covid-19 que azota a la Pen√≠nsula de Yucat√°n

Una nueva variante de la cepa √ďmicron que recientemente se detect√≥ en la Pen√≠nsula de Yucat√°n, a la cual se denomin√≥ como¬†Xibalb√°, podr√≠a ser la causa del reciente¬†aumento de contagios de Covid-19 en el estado.¬†Haz clic para saber m√°s

√öltimas noticias 30 de noviembre de 2022

Joven es enviada por error al extranjero: Va a Seattle y no a Chiapas

Una línea aérea reconocida envió por error a una joven al extranjero, llegando a Seattle, una ciudad de Washington cuando su destino era Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Haz clic para saber más

Aseguran que √Čdgar Valdez, 'La Barbie', ya no est√° bajo custodia

El medio¬†Borderland Beat inform√≥ que¬†√Čdgar Valdez Villarreal, alias¬†"La Barbie,"¬†ya no se encuentra bajo custodia, pues eso arroja el buscador de reclusos de la Agencia Federal de Prisioneros del pa√≠s vecino.¬†Haz clic para saber m√°s

Alumnos de primaria abusan de su compa√Īero en el ba√Īo; padres piden justicia

Un lamentable caso envuelve a la Escuela Primaria Mártires de Uruapan, tras revelar que Salvador, un alumno de 2do grado fue abusado sexualmente por tres estudiantes de 5to grado. Haz clic para saber más

Senado votar√° para proteger los derechos del matrimonio igualitario

El Senado estadounidense se dispone a votar en las próximas horas sobre un proyecto para proteger los derechos del matrimonio entre personas del mismo sexo e interraciales.  Haz clic para saber más 

Mundial Qatar 2022: ¬ŅCu√°ndo y d√≥nde ver el partido M√©xico vs Arabia Saudita?

En la √ļltima jornada del Grupo C del Mundial Qatar 2022,¬†M√©xico¬†ya no tiene otra opci√≥n que no sea el triunfo este mi√©rcoles ante la Selecci√≥n de¬†Arabia Saudita.¬†Haz clic para saber m√°s

