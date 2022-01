Tras paro de las obras, buscan fincar responsabilidades a funcionarios del Tren Maya

Tras la paralización de las obras del Tren Maya en Playa del Carmen, ciudadanos preparan la petición para que se finquen responsabilidades a los funcionarios federales por una posible mala planeación del proyecto y presunta tala de árboles.

Marciano Toledo Sánchez, fundador del Grupo Cívico 28 de Julio y regidor de la comuna, adelantó que pedirán que se unan a la petición los regidores para que hagan saber la situación al ejecutivo federal y se determine si hubo omisión o negligencia por parte de los funcionarios que participaron en la planeación del proyecto en Playa del Carmen, el cual comenzaba a crear estragos en su movilidad e incluso hubo accidentes viales ocasionados de manera directa e indirecta por las obras.

“Nosotros estamos inconformes, que se nos escuchen, yo soy una autoridad en el municipio y quisiera que no volviera a pasar ningún proyecto que no fuera consensado, el presidente fue mal informado, tenemos muestras de lo que ha hecho Fonatur, éste “elefante blanco” que tenemos acá (...) voy a pedir al Cabildo para que se mande un exhorto a la presidencia para que esto no siga ocurriendo, ojalá todos lo firmen, ya que no podemos aceptar proyectos que vengan del gobierno federal de escritorio”, dijo Toledo Sánchez.