“Renuncia, dona tu contrato o aborta”, enfermera denuncia acoso

Con lágrimas en los ojos, una enfermera del hospital Felipe Carrillo Puerto acusó de ser víctima de hostigamiento, acoso y discriminación laboral, por parte de su jefe directo, sólo por estar embarazada.

Se trata de Alondra Vianey Chi Gómez quien desde hace más de ocho meses vive un martirio, sólo por estar en gestación: presuntamente su jefe inmediato Ángel Moo Prado, no le ha permitido laborar con libertad y ha violentado sus derechos laborales en reiteradas ocasiones, sin conocer el por qué.

“Mi martirio empezó cuando quedé embarazada, me encontraba en área Covid y al atender muchos pacientes, sentirme en riesgo pedí mi cambio a otra área, pero al hacérselo saber a mi jefe directo, la respuesta que recibí fue que es mi trabajo y si no puedo que renuncie, done mi contrato o, si así lo consideraba, que abortara”.