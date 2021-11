La construcción de una barda al bordo de la playa El Recodo, fue señalada presuntamente de irregular por prestadores de servicios turísticos, edificación que ha comenzado a causar efectos negativos debido a la erosión.

La barda fue levantada por trabajadores del hotel Panama Jack, señalaron pescadores de la zona costera, la cual se encuentra frente a dicho hotel.

Asimismo, pidieron la intervención de alguna autoridad para que investigue la situación porque al parecer la construcción invadió parte de la zona federal marítimo terrestre.

José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística del Mar Caribe, sostuvo que la obra pudiera estar causando la erosión en el lugar por la densidad que ocupa en la duna costera.

"Hay unas obras que se hicieron aquí que ocupa el lugar en la arena y desde que se hizo el vertido y se combina con evento de norte o noroeste, se produce la erosión", dijo Gómez Burgos.

Cabe señalar que la playa El Recodo es una de las más afectadas en el litoral de Playa del Carmen por diversos fenómenos naturales. En la época de primavera y verano, principalmente, es afectado por la temporada de sargazo que, de manera particular recala en altas toneladas en dicho tramo.

A lo anterior se le suma la erosión, la cual, señalaron pescadores del lugar, se ha intensificado con la construcción de la barda.

Se trata de una estructura de concreto de unos 10 metros de largo por aproximadamente 1.5 metros de alto construida con piedra y cemento.

Cabe recordar que actualmente el hotel Panama Jack tiene en curso el análisis de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la recuperación de su frente de playa, proyecto que no ha sido recibido de buena manera por los grupos ambientalistas porque es sólo particular y no integral.

Dicha recuperación de costa, en caso de aprobarse, extraerá arena de un banco de material ubicado frente a playa Mamitas.

