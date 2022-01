Trabajadores le ganan la partida al hotel Princess

Trescientos trabajadores del hotel Princess, ubicado al norte de Playa del Carmen en la zona de Xcalacoco, realizaron un paro de labores para demandar solución a diversas situaciones que menoscaban sus derechos laborales; situación que al final del día funcionó, al lograr el cumplimiento de sus demandas.

De acuerdo con trabajadores entrevistados, el hotel impone un alto costo por el cobro de alimentos, les brinda un transporte de mala calidad; además de que reciben malos tratos de parte del ama de llaves.

En el lugar se presentaron representantes sindicales de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quienes ingresaron al interior del centro de hospedaje para buscar una solución al conflicto de trabajo.

Referente al cobro de alimentos, dijeron que la empresa cobra alrededor de 400 pesos de manera quincenal para tener acceso a una comida, costo que se les hace elevado.

Destacó entre sus demandas, una serie de lesiones que han sufrido los trabajadores cuando son transportados desde el paradero de hoteles y hasta el centro de trabajo en vehículos de la empresa Lipu.

En este sentido, acusaron a dicha transportadora de manejar de manera poco adecuada los autobuses lo que les ha ocasionado a los trabajadores lesiones en varias partes del cuerpo.