Descartan aumentar el costo del pasaje en combis de Quintana Roo

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo descartó que se vayan a autorizar aumentos en el costo de las tarifas del servicio de transporte de las vans en toda la entidad.

Con ello, negó que esté autorizado el incremento de tres pesos en el servicio en Chetumal, por lo que las unidades deberán cobrar siete y no diez pesos, como lo hacen algunos choferes, según denuncias en redes sociales.

Juan Eduardo Francisco Barrera Díaz, director de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Imoveqroo, reconoció que hay una petición para elevar la tarifa por parte del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler en Chetumal (Suchaa), la cual está bajo análisis.

“Fue una solicitud que hizo el secretario general de Suchaa, Sergio Cetina, en donde le solicita al director general un incremento de tres pesos, es decir, pasar de siete a diez pesos, con el argumento de que se han visto afectados por la reducción ocasionada por la pandemia, lo cual no les resulta para su operatividad. Hasta el día de hoy, esta solicitud se encuentra en estudio para determinar su viabilidad o no, mientras tanto no está autorizado ningún incremento”.