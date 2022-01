Veganos ganan terreno en Playa del Carmen

El veganismo gana terreno en Playa del Carmen: a través del proyecto “Como yo, hazte Vegano con MDV”, 14 personas cambiaron su alimentación por una a base de plantas con la finalidad de fomentar el respeto animal y contribuir al cuidado del ecosistema.

De acuerdo con información dada a conocer por Million Dollar Vegan, tres personas que lograron cambiar su régimen alimenticio muestran los avances de la transición que pudieron alcanzar.

“Esta experiencia ha sido una aventura, me he sentido mejor que nunca, además de sentirme mejor físicamente al rendir más en el ejercicio, mi humor ha cambiado sin el estrés y el enojo que seguido me ganaban, me he hecho sensible a varios temas que antes no tomaba en cuenta, y he descubierto nuevos sabores, esto último me hizo recordar que hace un par de años pasó por mi mente tomar un curso de uso de especias y condimentos, supongo que desde entonces ya estaba aburrida de probar siempre los mismos sabores, y ahora estoy en eso, experimentando nuevos sabores y formas de sazonar los alimentos”,

dijo Karla Martínez, participante del proyecto.