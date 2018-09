Millonario acuerdo entre Xcaret y el INAH

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Xcaret pagará anualmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cuatro millones 200 mil pesos, por concepto de entradas de personas que acceden al parque ecoturístico y al mismo tiempo, a la zona arqueológica que se encuentra al interior.

Lo anterior gracias a un convenio que firmaron ayer representantes del ente gubernamental y de Xcaret. La rúbrica del documento fue similar a la de 1994, cuya vigencia era de 25 años, además que el pago anual, por el mismo concepto, era de 600 mil pesos.

También te puede interesar: Proyecto habitacional arrasa con vestigios mayas

El nuevo convenio, con 10 años de vigencia, fue firmado por Diego Prieto, director general del INAH; Guadalupe Quintana Pali, directora de Flora Fauna y Cultura de México; además de Adriana Velázquez Morlet, delegada del INAH en Quintana Roo; y Elizabeth Lugo, directora ejecutiva de Grupo Experiencias Xcaret.

Representantes de Xcaret y del INAH llevaron a cabo ayer la firma de convenio, el cual

tendrá una vigencia de 10 años. En 1994 se firmó un documento similar. (Octavio Martínez/SIPSE)

En el interior del parque ecoturístico Xcaret existe evidencia arqueológica, a la que se puede acceder solo pagando 70 pesos, aunque sin tener el beneficio de las atracciones del lugar. De acuerdo con información pública, estos edificios cobraron importancia entre 1000-1550 d. C., cuando creció al igual que otros asentamientos de la costa, y se benefició principalmente de los recursos marinos y de una importante ruta comercial de cabotaje que llegaba hasta Honduras.

“El patrimonio histórico es cosa de todos, no simplemente de los académicos, no simplemente de los custodios, sin la sociedad, que es la que produce, reproduce, significa, reconoce y le da sentido a este patrimonio, sin esto no tendría viabilidad y no tendría sustentabilidad. Por eso es importante que el INAH se mantenga abierto en la colaboración con las empresas, con las universidades, con los gobiernos locales (…) y por supuesto aquí tenemos una tarea que habrá de desarrollarse más allá de los límites de Xcaret, nos interesa mucho trabajar en Quintana Roo, porque tiene un gran patrimonio arqueológico”, sostuvo Diego Prieto.

Para acceder únicamente al sitio arqueológico hay una puerta con taquilla en la parte sur de la entrada principal, donde los domingos es gratis el ingreso para mexicanos, de acuerdo con la legislación vigente.