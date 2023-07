OpenAI lanza la versión de ChatGPT para Android

OpenAI, la animada startup de IA respaldada por Microsoft, presentó la versión para Android de su aplicación ChatGPT este martes, informó CNBC.

El lanzamiento de la aplicación sigue al debut de la aplicación para iOS en mayo, que marcó la primera vez que estuvo disponible fuera del sitio web de OpenAI.

La aplicación de Android está disponible en Estados Unidos, India, Bangladesh y Brasil. OpenAI planea expandir la disponibilidad durante la próxima semana.

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI