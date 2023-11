OpenAI restituye a Sam Altman como su director general

OpenAI dio a conocer que tras haber despedido a Sam Altman como su director general hace cinco días, le abre nuevamente los brazos al desarrollador de ChatGPT, luego de establecer un acuerdo mutuo.

La noticia causó gran sorpresa, ya que el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, informó que había reclutado a Altman el lunes 20 de noviembre.

A través de la plataforma X (antes Twitter), la empresa OpenAI, aseveró que está haciendo todo lo posible por garantizar la llegada de Altman lo más pronto posible, al puesto que había dejado atrás.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.