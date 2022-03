¿Te sacó Spotify de tu cuenta? No eres tú, es la app

Este martes, usuarios de la plataforma de música comenzaron a reportar y quejarse de una falla con la aplicación de Spotify, lo que más tarde se confirmaría por medio de la cuenta oficial de la plataforma.

La buena noticia es que la compañía anunció que ya se encuentran investigando la falla. Por medio de un tuit Spotify anunció: ”Algo no está del todo bien y los estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!”.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!