Coronavirus: ¿Por qué se escalda la lengua al comer piña?

ESPAÑA.- La contingencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus ha originado que las personas comiencen a alimentarse de una manera más saludable con el objetivo de mejorar su estado de salud. Es más común percibir que en los hogares las frutas y verduras comienzan a tener buena aceptación, por su delicioso sabor, su aporte nutrimental e incluso por su precio accesible.

La piña, como muchas otras frutas, tiene beneficios para la salud. Sin embargo, antes de detallarlos, es importante aclarar que no se trata de un alimento súper poderoso o similar. Aunque puede contribuir al bienestar, por sí sola sus efectos no son significativos. Con ello enfatizamos que la intención de este artículo periodístico no es indicar que la piña podría llegar a curar el coronavirus, sino que se busca dar a conocer los beneficios de la fruta, los cuales "deben acompañarse con un estilo de vida saludable y buena alimentación, para un aprovechamiento óptimo en la salud de los consumidores. Recordando a su vez que en todo lo asociado a la nutrición, lo mejor es consultar primeramente al nutricionista", aseguró el portal especializado Mejor con Salud.

Un estudio realizado por la Kerala Agricultural University, India, indicó que estos son algunos de los beneficios de la piña:

.Fortalece el sistema inmunológico.

Es Antiinflamatoria.

Mejora la digestión.

Antioxidante.

Evita la degeneración macular.

Sin embargo, muchas personas evitan comer piña, pese a su delicioso sabor, pues quieren evitar que su lengua se escalde. Esta sensación es causada por la bromelina que contiene la piña, la cual al estar en contacto con la lengua y la boca en general, descompone proteínas, provocando dolor e inflamación en los tejidos de la cavidad bucal y que la lengua se escalde.

Aportes de la bromelina

La bromelina es un enzima natural que se extrae del tallo y de la fruta de la piña cruda. Esta enzima rompe la molécula de proteína para dar otras más pequeñas y libera aminoácidos que son absorbidos por el organismo. Además, mejora la digestión y destruye los parásitos intestinales.

El portal especializado PromoFarma reveló que "se ha encontrado que la bromelina es un agente antiinflamatorio eficaz en la reducción de las enfermedades que conllevan inflamación como hinchazones, sinusitis aguda, dolor de garganta, artritis o gota. Además es un anticoagulante natural que puede ayudar a mejorar la función inmune", detalló.

A la bromelina se le atribuyen muchas más propiedades terapéuticas:

Es útil en algunos procesos inflamatorios , gracias a su acción antiinflamatoria.

, gracias a su acción antiinflamatoria. Es diurética, ayudando a evitar la retención de líquidos, (de ahí su empleo en tratamientos anti celulíticos).

Ayuda a fluidificar las mucosidades que acompañan a infecciones bacterianas, bronquitis y sinusitis.

que acompañan a infecciones bacterianas, bronquitis y sinusitis. Tiene un efecto benéfico de eliminación de toxinas por medio de la orina, (ayudando a quienes tienen problemas de riñón, vejiga y próstata).

Se utiliza en problemas digestivos como la hipoclorhidria (o falta de jugos), que ocurre por digestión lenta, y atonía gástrica (o dificultad del estómago para vaciar su contenido).

Por estos motivos, y por sus propiedades drenantes, la bromelina es utilizada en algunos tratamientos anticelulíticos, pudiendo ser muy interesante para tratarla, ya que la celulitis se considera un proceso inflamatorio.