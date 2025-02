NASA aprueba a tripulación que participará en la Axiom Mission 4

La NASA y sus socios internacionales han dado luz verde a la tripulación que participará en la Axiom Mission 4 (Ax-4), la cuarta misión privada de astronautas organizada por Axiom Space.

Esta expedición, con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI), tiene previsto su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, no antes de la primavera de 2025.

Esta misión comercial será comandada por Peggy Whitson, exastronauta de la NASA y actual directora de vuelos espaciales humanos en Axiom Space. Acompañándola estará Shubhanshu Shukla, astronauta de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), quien asumirá el rol de piloto.

Los especialistas de misión serán Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta del proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y representante de Polonia, y Tibor Kapu, de Hungría.

