¡NASA está de fiesta! Acuerdos Artemis suma 39 países miembros

Fue apenas a finales de febrero que los Acuerdos Artemis de la NASA le dieron la bienvenida a Uruguay y tan rápido volvieron a abrir sus puertas, ahora a Suiza, Suecia y Eslovenia.

Varios países han decidido unirse en los últimos meses a este proyecto cósmico, que tiene el objetivo de explorar de manera conjunta el misterioso, vasto y majestuoso espacio exterior.

Por medio de su cuenta oficial en X (antes Twitter) estas tres naciones recibieron cálidos aplausos de las mentes curiosas y expertos de la NASA, ya que se convirtieron en los países miembros número 37, 38 y 39.

Suiza ocupó el lugar 37 al firmar los Acuerdos Artemis el 15 de abril en la sede de la NASA en Washington, Estados Unidos.

Welcome to the #Artemis Accords, Switzerland 🇨🇭



With their addition, Switzerland becomes the 37th country to commit to peaceful exploration of space as we look ahead to the Moon and beyond. https://t.co/h6726pQlRo pic.twitter.com/G0VaXfc2JI