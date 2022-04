Gran Premio de Australia: ¿Cuándo y dónde ver a "Checo" Pérez?

El Gran Premio de Australia se correrá este domingo, lo que será la tercera carrera en el calendario de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Desde hace unos días, las ecuderías y los pilotos se han reunido en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, para sumar y escalar en los dos campeonatos en disputa en la categoría reina del automovilismo.

Para este domingo, Chales Leclerc (Ferrari) saldrá en el primer lugar, tras ganar la Pole Position el sábado en la clasificación. El segundo puesto en el arranque estará ocupado por Max Verstappen de Red Bull y atrás de estos dos pilotos europeos, está el mexicano Sergio “Checo” Pérez.

The grid for Sunday 👀 #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/Q4aWWKDann

Sergio Pérez saldrá tercero en Australia, sitio que de mantener, le aseguraría podio.

Previo al Gran Premio de Australia, Max Verstappen y “Checo” Pérez dejaron claro que mantienen una excelente relación.

Durante una entrevista previo a la carrera, ambos pilotos realizaron una dinámica y al actual Campeón de la fórmula 1 le tocó hacerse pasar por su compañero de equipo, por lo que Verstappen imitó a Pérez y su acento mexicano.

Max concluyó su imitación con un “Oye hombre, ¿¡Que estás haciendo hombre!? ¡Estoy en mi stint hombre!”

"Impersonate your Red Bull teammate."



Max Verstappen impersonating Checo Pérez to his face at the #AusGP lol pic.twitter.com/8KGWVPJcY1