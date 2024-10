Desafiando la ley: así es la reventa para el GP de México 2024

Las horas pasan y la fiesta ya se está sintiendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de la Ciudad de México 2024.

La cita de la Fórmula 1 en tierras tricolores es ‘dulce para los oídos’ de los revendedores, quienes este viernes 25 de octubre se han puesto a ofrecer boletos cerca de donde se llevará a cabo el evento.

En los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, la reventa de boletos es una práctica visible, incluso en presencia de elementos de la Policía capitalina.

