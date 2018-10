¿Karma? Quieren fuera a jugador que se burló de un mexicano

Agencia

NATES, Francia.- El defensa de la Selección de Estados Unidos, Matt Miazga, quien se burlara de Diego Lainez por su corta estatura durante un partido amistoso entre el Tricolor y el equipo de las barras y las estrellas, tiene problemas en Francia, pues el Nantes ya no quiere contar con sus servicios.

De acuerdo a medios franceses, la directiva del equipo buscará llegar a un acuerdo con el Chelsea, dueño de la carta del zaguero, para regresarlo en el mercado invernal y no hasta el fin de la temporada como se tenía previsto.

También te puede interesar: Responde Lainez a burlas por su estatura

La razón por la que Miazga ya no entra en los planes del entrenador bosnio, Vahid Halilhodzic, es debido a que en los ocho encuentros de la campaña que ha jugado no desempeñó un buen nivel y esto ya ocasionó la molestia del cuerpo técnico, directiva y afición.

PARECE QUÉ NO ESTÁ A LA 'ALTURA'. 🤭



Matt Miazga 🇺🇸 el jugador que se burló de la estatura de Diego Lainez, no tiene minutos en Nantes por bajo rendimiento y Chelsea que es dueño de su carta, ya no lo quiere. 💁🏽‍♂️



El Karma haciendo de la suyas. 😅#USMNT pic.twitter.com/rr5XKh0DBJ