Sergio “Checo” Pérez, segundo lugar del GP de Australia

Sergio “Checo” Pérez conquistó este domingo su primer podio de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

El piloto mexicano llegó en el segundo puesto en el Gran Premio de Australia, luego de una accidentada carrera y llena de abandonos desde las primeras vueltas.

"Checo" arrancó este Gran Premio desde el puesto tres, pero en el arranque cayó al cuarto, superado por Lewis Hamilton.

Another superb drive by @SChecoPerez makes this his 16th podium in Formula 1! 🙌 #AusGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/v4brSaaNdv