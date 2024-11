World Chess Championship 2024: ¿Cuándo y dónde lo podrás ver?

El World Chess Championship o Campeonato Mundial de Ajedrez 2024, el evento más prestigioso del ajedrez global, está a punto de comenzar.

Desde el 25 de noviembre hasta el 13 de diciembre, Singapur será la sede del torneo que enfrentará al campeón defensor, el gran maestro chino Ding Liren, contra su retador, el indio Gukesh Dommaraju. Este enfrentamiento promete mantener en vilo a los aficionados del ajedrez en todo el mundo.

🇨🇳 Ding Liren WINS GAME 1 of the 2024 FIDE World Championship Match, presented by Google! #DingGukesh



📷 Eng Chin An pic.twitter.com/oNPwT9Hebr