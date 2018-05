Así responde ex novia de Piqué tras supuesta infidelidad

Agencia

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas la prensa española maneja la posibilidad de infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira. Y algunos portales del espectáculos señalaron la posibilidad de que “la otra” es la ex del catalán, Núria Tomás a quien éste dejó al supuestamente serle infiel con la cantante colombiana.

A la fecha, ni Shakira ni Piqué han hablado abiertamente sobre su situación sentimental. Se han limitado a escasas fotografías y salidas esporádicas con las que han apagado un poco las habladurías, informa el portal La Opinión.

También te puede interesar: Aseguran que Piqué cambió a Shakira por... ¡su ex!

Comiendo oreja... @shakira Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique) el 30 Mar, 2018 a las 5:24 PDT

Pero hoy del lado de Tomás pasó algo diferente. La española realizó una publicación en negro, la que fue acompañada por un firme mensaje: “Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver cómo noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida".

Es probable que su reacción se deba a todos los comentarios que ha estado recibiendo en donde afirman que ella ha regresado a la vida de Piqué, “para recuperar” lo que un día fue suyo.

Sin embargo, hay público que la sigue y apoya, e incluso ven con buenos ojos una posible reconciliación. Sin embargo, con su reacción le resta crédito a los rumores que la atacan por su supuesta relación con el jugador del Barcelona.