Madonna llama a la comunidad LGBT a resistir embates de Trump

Madonna, ícono de la música pop y defensora de los derechos LGTBI, expresó su rechazo a la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, la cual prohíbe tratamientos de transición de género y cirugías para menores de 19 años en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, la cantante compartió su preocupación por la dirección que está tomando el gobierno federal en relación con las libertades de la comunidad LGTBI.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM