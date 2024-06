Miss Universo México se queda sin directora: acusa falta de inclusión

Este lunes, Martha Cristiana anunció su renuncia a la dirección nacional del certamen Miss Universo México tras siete semanas en el cargo. La actriz tomó esta decisión al darse cuenta de que no le permitirían implementar los cambios, como la inclusión de mujeres trans en el certamen de belleza.

Cristiana asumió el puesto con la firme intención de barrer con los antiguos estándares que han guiado la selección de las representantes de México para Miss Universo.

Su visión incluía la eliminación de límites de edad y la inclusión de mujeres de la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, todos sus intentos por implementar estas reformas encontraron una férrea resistencia.

Según la actriz y empresaria, varias de las mujeres que postuló fueron rechazadas por la junta directiva, la cual dejó claro que no aceptarían a una mujer transgénero como representante del país.

"Me emocionó saber que había una búsqueda de que haya como participante una mujer transgénero. Me pareció fascinante vivir esos cambios, que cambiaran las reglas, que no hubiera límite de edad para las candidatas, además podrían tener cualquier estado civil, ser casadas, divorciadas, con hijos",

declaró Cristiana en un encuentro con los medios al anunciar su renuncia.

La situación se tornó insostenible para Cristiana, quien afirmó no poder formar parte de una organización que no estaba dispuesta a cumplir con las promesas de inclusión y cambio:

"No puedo seguir prometiendo cosas que sé que no se van a cumplir. Ojalá que me callen la boca y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans".

Martha Cristiana ha sido una defensora vocal de los derechos de la comunidad LGBTQ+, inspirada en su propio padre, quien no pudo vivir su identidad sexual abiertamente debido a los prejuicios de su época. La actriz también vivió en carne propia las restricciones del certamen de belleza, ya que en una ocasión le fue revocada una corona por ser madre.

Al asumir la dirección nacional, Cristiana confiaba en que la situación sería distinta a la que ella misma enfrentó como participante en un certamen de belleza en 1986.

No obstante, durante su breve gestión, notó que en las reuniones se hablaba de manera peyorativa de las personas LGBTQ+ y no se buscaba innovación, sino conformidad.

"Si íbamos a innovar, teníamos que hacer un casting nuevo. La señora Guadalupe (Lupita Jones) lleva 30 años trabajando en esto, yo no puedo reciclar su talento, ella ha hecho un proyecto muy importante preparando mujeres, pero yo no quería refritos, quiero mujeres que nadie conoce, con estética personal, no estandarizada por las redes sociales",

remarcó.

Cristiana mencionó que Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo México, apoyó sus ideas, pero como él se encarga de temas internacionales, no pudo intervenir en las decisiones nacionales. Integrantes de la junta directiva, cuyos nombres no reveló, fueron quienes rechazaron sus propuestas de innovación.

La anterior directora, Cynthia de la Vega, ocupó el cargo durante cinco meses y medio antes de ser reemplazada por Cristiana, quien nunca firmó contrato, por lo que no enfrentará problemas legales por su renuncia.

"No tiré la toalla, la recogí. Pero no hay manera de lograr cambios, no soy tan importante",

concluyó.

(Con información de Reforma)