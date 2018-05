Esto es lo que María León enfrentó para poder ser cantante

Redacción/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante María León ha vuelto sus sueños realidad y se ha vuelto una mejor persona, eso fue lo que dijo al hablar de su primera experiencia cinematográfica ‘La voz en un sueño’.

De acuerdo con información de Notimex, en conferencia de prensa por el estreno de la cinta dirigida por Analeine Cal y Mayor, compartió que, al igual que la protagonista, “Rocío” (Iazua Larios), ella se enfrentó a la falta de apoyo de su abuelo para dedicarse a la música.

Visiblemente conmovida por presenciar la película por primera vez, María León expuso que "lo importante es difundir una historia que debe ser escuchada para cambiar la vida de muchas personas. En uno de los diálogos Salvador Sánchez, quien interpreta el personaje de “Apolonio”, dice: claro, porque todas las cantantes son unas... y esas fueron las mismas palabras que mi abuelo usó conmigo”.

“Él me regalo el legado de la música, yo canté con él y con mariachi por primera vez en mi vida a los 12 años y así me enamoré de la música, de la música mexicana, de nuestras raíces.

"Pero luego también me surgió la inquietud de contar mis propias historias y escribir mi propia música y cuando resultó no ser música mexicana sino popular, mi abuelo me dijo que yo era una ‘carpera’ (una mujer de poca fe)”, agregó.

La desilusión de ambos fue tan profunda que, dijo la cantante, “pierdo la relación completa con mi abuelo, nos distanciamos siendo que yo era su nieta consentida, mi abuelo fallece y nunca me reconcilio con él (...) creo que si yo hubiera ido a ver esta película con él a la mejor nuestra historia hubiera sido diferente”.

La ahora también actriz consideró que, al igual que ella, muchas personas han vivido esas situaciones en su entorno familiar, de ahí que considere que esa película sea una buena oportunidad para buscar la reconciliación.

“Creo que los sueños son los que nos alejan de los vicios y la violencia, y si todos cumpliéramos nuestros sueños viviríamos en un mundo mucho más feliz”, aseveró María León, quien comparte créditos con Roberto Briseño, Juan Pablo de Santiago, Adriana Paz y Patricia Reyes Spíndola, entre otros actores.

“La voz de un sueño”, la primera película de “+1 Producciones”, tendrá su estreno comercial el 25 de mayo con 53 copias distribuidas en la Ciudad de México y el interior de la República.