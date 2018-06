Stefano Gabbana causa polémica: llama fea a Selena Gomez

Agencia

España.- Stefano Gabbana, del dúo creativo Dolce&Gabbana, tiene la tendencia a expresar todo lo que piensa en Instagram, anteriormente ya tuvo una intensa pelea con Miley Cyrus hace un año, y esta vez fue la cantante Selena Gomez quien se ha convertido en el blanco de sus críticas.

Esto se dio a partir de una publicación de Instagram del medio italiano especializado en moda The Catwalk Italia, que subió una imagen en la que se ve a la cantante estadounidense llevando cinco vestidos distintos, todos ellos de color rojo. "Selena Gomez está genial con vestidos rojos. Elige tu favorito", proponía la publicación. Entre los comentarios, apareció uno que no pasó desapercibido: "She's so ugly!" ("¡Es tan fea!"), de Stefano Gabbana, informa el portal El País.

No contento con ello, el modisto volvió a repetir el comentario, pero ahora en italiano: "È proprio brutta!". Los fans de la cantante no perdieron el tiempo a la hora de defenderla.

"¡La envidia hace mucho daño!", "No tienes derecho a juzgarla", "¿Te has mirado en el espejo?", "Entiendo que puede no ser el tipo de persona que gusta a todo el mundo, pero ¿fea?", "¿Quieres subir de número de seguidores?" o "Pobre Stefano", son algunas de las frases más suaves que le dedican al diseñador de moda. Él se ha mantenido firme y no ha borrado sus comentarios, y tampoco se ha disculpado por ellos.

El dúo de diseñadores, que lleva 33 años presentando colecciones de moda, parece ser impermeable ante la polémica. Hace tres años hablaron sobre que, según ellos, los homosexuales no deben tener hijos: “Soy gay, no puedo tener un hijo. Creo que no se puede tener todo en la vida. Y es incluso bonito privarse de algo. La vida tiene un recorrido natural, y hay cosas que no deben ser modificadas. Y una de ellas es la familia”.