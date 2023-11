“The Garfield Movie” con Chris Pratt lanza su primer tráiler

Sony Pictures lanzó el primer avance de The Garfield Movie una cinta animada que será un reinicio para la franquicia, está inspirada en los comics homónimos escritos por Jim Davis .

El filme en su versión original será protagonizada por Chris Pratt quien prestara voz al icónico gato anaranjado amante la lasaña.

El filme anticipa mostrar sus orígenes del felino que además es cínico, perezoso y odia los lunes el cómo era un bebe indefenso que supo ganarse el cariño de Jon Arbuckle quien lo adopta y está dispuesto a consentirlo, a ellos se les une el perro Odie y parece que al fin tiene la vida soñada.

Eso hasta que aparece el padre de Garfield, un gato callejero llamado Vic para poner su mundo de cabeza ya que lleva a su hijo y al can a un viaje al aire libre, lo que no se imaginaban es que también busca involucrarlos en un atraco de alto riesgo.

Pratt es mejor conocido por interpretar a Star-Lord en el Universo Cinematográfico de Marvel y a Owen Grady en la trilogía de Jurassic World, cuenta con bastantes créditos en proyectos animados que incluyen: “The Super Mario Bros. Movie”, Onward y The Lego Movie.

En la nueva película de Garfield la versión en inglés contará con un elenco estelar que incluye a Samuel L. Jackson (Nick Fury en el MCU), Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult , Cecily Strong , Harvey Guillén , Brett Goldstein y Bowen Yang .

El popular personaje ha tenido dos series de animación que incluyen “Garfield y sus amigos” y “El Show de Garfield, en la pantalla grande hubo dos filmes que mezclaban el live action con CGI distribuidas por 20th Century Fox fue protagonizada por Bill Murray como la voz del gato naranja, además de ser estelarizada por Breckin Meyer y Jennifer Love Hewitt.

“Garfield - Fuera de Casa” como se llamará la película en Latinoamérica en los Estados Unidos tiene un estreno programado en cines para el 24 de mayo del 2024.

