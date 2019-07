Ordena INAI dar nombres de "servidores de la nación" de AMLO

Zedryk Raziel Cruz Merino

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El INAI ordenó a la Presidencia de la República dar a conocer los nombres de los integrantes de la Ayudantía y del equipo de Logística que asiste a Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias y giras a los estados.



La Oficina de la Presidencia afirmó inicialmente que desconocía quiénes integran ambos cuerpos de funcionarios, en respuesta a una solicitud de información ingresada el 11 de marzo por REFORMA.



Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) revocó esta semana la negativa del sujeto obligado, al considerar que no realizó una búsqueda exhaustiva de la información solicitada.

Además, el órgano garante consideró que existen indicios y evidencia suficientes de que la Ayudantía y el equipo de Logística sí existen y que operan con recursos públicos para ejercer sus funciones.

En su primera respuesta al requerimiento de información, la Oficina de la Presidencia indicó que no contaba con los nombres de los funcionarios solicitados, tras haber buscado --únicamente-- en la Dirección General de Recursos Humanos y en la Secretaría Particular del Presidente.



En el periodo de alegatos, conducido por la ponencia del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el sujeto obligado accedió a ampliar la búsqueda a la Coordinación General de Política y Gobierno y la Coordinación de Enlace Institucional, donde, sostuvo, tampoco encontró la información requerida.



"Lo cierto es que el sujeto obligado pasó por alto que existen otras unidades administrativas que también pudieran conocer de lo requerido", consideró el INAI.



El órgano de transparencia enlistó áreas donde el sujeto obligado no turnó la solicitud: la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, y la Coordinación General de Administración.



También la Secretaría Técnica de Gabinete, la Coordinación de Asesores del Presidente, la Coordinación de Opinión Pública, la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental y la Coordinación de Vinculación.

El INAI consideró que existe información oficial que da cuenta de la existencia del cuerpo de Ayudantía, pues el propio Presidente López Obrador, en una conferencia del 6 de mayo, dijo que está conformada por 20 hombres y mujeres con diversos estudios de licenciatura.

El organismo añadió que en septiembre de 2018, en Tepic, López Obrador presentó a Daniel Asaf como jefe de ese cuerpo; además, citó notas periodísticas que dan cuenta de la participación de dichos funcionarios en las giras del Presidente a los estados.



"Existen elementos de consulta pública suficientes para presumir que la información solicitada por el hoy recurrente existe, toda vez que en las notas se hace referencia expresa a la existencia de la Ayudantía Presidencial, derivado de la desaparición del Estado Mayor Presidencial.



"Asimismo se hace mención de los viajes realizados por el Presidente de la República, en los cuales estuvo acompañado de los elementos civiles que conforman la referida ayudantía", indicó el INAI.



Además, el Instituto afirmó que la Presidencia tiene a su disposición recursos del Ramo 02 del Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante el que se deben garantizar acciones de seguridad y logística en los eventos y actividades del Mandatario federal.



"Como podemos advertir, el sujeto obligado tiene asignados recursos de la Federación encaminados a proporcionar lo necesario para garantizar la seguridad y organización de la logística en los eventos y actividades que realice el Presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones.



"En virtud de lo anterior, no se estima que el procedimiento de búsqueda implementado por las unidades administrativas que respondieron a la solicitud de mérito se haya realizado de manera exhaustiva, por lo que se estima que se debe realizar una nueva búsqueda con un criterio amplio a efecto de entregar al particular la información de su interés", ordenó el INAI.