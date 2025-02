Casa Blanca critica a Selena Gomez por video sobre deportaciones

En un reciente video publicado por la Casa Blanca, la administración de Donald Trump respondió con dureza a Selena Gomez después de que la actriz compartiera un emotivo video en Instagram.

En la grabación, Gomez aparecía llorando mientras expresaba su angustia por las deportaciones de inmigrantes indocumentados realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Solo quería decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo".