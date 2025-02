Piloto calma a sus pasajeros tras choque del vuelo 5342 de AA

En redes sociales, se hizo viral el emotivo mensaje que emitió un piloto de American Airlines para tranquilizar a sus pasajeros, ya que un día antes, había tenido lugar la tragedia del vuelo 5342 de la misma aerolínea comercial.

Debido a que tal acontecimiento, en el río Potomac, era demasiado reciente, decenas de pasajeros, entre ellos, el tiktoker Leighton Mixon, estaban más que asustados de que algo similar les pasara y terminara con sus vidas.

Al notar que probablemente las personas a bordo estarían angustiadas de haberse subido a un avión tras escuchar devastadoras noticias, el piloto -cuya identidad se desconoce- habló por su micrófono para apaciguar los nervios antes de despegar de Jacksonville, la noche del jueves 30 de enero.

"I have no higher calling than carefully and professionally transporting you today." 🥹



Leighton Mixon writes, "Whoever is the pilot on the flight AA1044 to Miami, I love you."



THIS!! MAD RESPECT 👏❤️ pic.twitter.com/VaVVNxJFec