MÉRIDA, Yuc.- El famoso grupo norteamericano Black Eyed Peas anunció su gira Evolution Tour por México y según páginas especializadas llegará a Mérida el próximo 12 de octubre al Foro GNP Seguros.

Será el jueves 12 y el sábado 14 de octubre cuando Black Eyed Peas esté de gira por la Península de Yucatán. El jueves 12 presentará su espectáculo en el Foro GNP Seguros de Mérida, mientras que el sábado 14 darían su show en Cancún, Quintana Roo.

Pese a la ausencia de Fergie, la que fuera su vocalista durante más de una década, la agrupación vuelve con éxitos como 'Pump it', 'I gotta feeling', 'Let's get it started', 'Where is the love?' y acaban de lanzar 'Bailar contigo', un tema incluido en su álbum 'Elevation' de 2022 y que se convirtió en uno de los últimos temas en los que Daddy Yankee participó antes de decir adiós a la música.

Próximamente se dará más información sobre la venta y precio de los boletos.

