Ponte traje de baño y ¡haz paddle board en la bahía de Chetumal!

María José Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- ¿Has visitado la bahía de Chetumal recientemente? ¿Qué has hecho en tu visita? ¿Sabías que puedes practicar paddle board ahí sin ningún riesgo?

“Mucha gente de Chetumal tiene la idea de que la bahía de Chetumal está contaminada y prácticamente cree que si toca el agua se le va a caer un pedazo de piel, pero no es así, nosotros nos hemos metido y no nos ha pasado nada, no nos ha salido ni una roncha”, indica entusiasmado David Martínez Álvarez, promotor turístico e instructor de paddle board.

El Stand Up Paddleboarding (SUP), conocido en español como surf de remo o remo de pie, nació en la Polinesia, en donde se usaba como medio de transporte, sin embargo fue en Hawái en donde ‘nació’ como actividad deportiva.

También te puede interesar: Piedras vivientes, piratas y naturaleza… en Bacalar

Se trata de una opción para quienes buscan disfrutar del mar, una laguna, río o bahía de un modo distinto, y el único requisito para practicarla es contar con el equipo y saber nadar.

“En condiciones favorables del viento, este deporte es apto para cualquier persona que sepa nadar, solo debe llevar traje de baño, bloqueador solar biodegradable y no tenerle miedo al agua”, resume Martínez Álvarez, quien organiza clases gratuitas de este deporte.

Detalló que con la práctica del paddle board se trabajan casi todos los músculos del cuerpo, pues combina la natación con la actividad cardiovascular, “usas abdomen, brazos, espalda, piernas… es muy completo”, indicó.

Invitan a clase gratuita

En Bacalar se ofrece la actividad gratuita para menores de edad, dos veces al mes; y en Chetumal se ha lanzado la convocatoria para hacer una clase sin costo este domingo, 2 de septiembre.

“Es para la gente local, queremos poder seguir haciéndolo gratis para quitar de la cabeza la idea de que si se meten al agua se van a deshacer”

“Es la primera vez en Chetumal y la intención es que, si la gente está interesada, poder hacer salidas dominicales. Es para la gente local, queremos poder seguir haciéndolo gratis para quitar de la cabeza la idea de que si se meten al agua se van a deshacer, y así hacer que promuevan más los atractivos de Chetumal”, compartió.

Aclaró que el cupo es limitado a 12 personas, pues no cuenta más equipos disponibles y ya tiene prácticamente todo reservado, de modo que es probable que los instructores realicen dos clases; por eso es importante reservar y confirmar asistencia. ¿Te animas?