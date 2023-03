Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 13 de marzo de 2023.

Conoce el resumen con las Ășltimas noticias que necesitas saber hoy 13 de marzo de 2023 para iniciar el dĂ­a bien informado.

Cae supuesto cĂłmplice del 'Spider-man asesino' de CozumelÂ

El imputado era buscado luego de que huyera tras participar en el homicidio de un hombre. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Reportan ‘graves de salud’ a los arrecifes de Quintana RooÂ

La contaminaciĂłn plĂĄstica, actividad de embarcaciones entre otras cosas, es lo que afecta a los arrecifes. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Ejecutan a balazos a un hombre en la SM 217 de CancĂșnÂ

Los agresores lograron escapar; se desconoce el mĂłvil de los hechos. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Marchan en Chetumal en favor del EjĂ©rcito y militares detenidosÂ

Amigos y familiares de soldados afirmaron que les resulta “imposible de creer” que los elementos sean detenidos por hacer su trabajo. Haz clic para saber mĂĄs Â

Incrementan las llamadas de extorsiĂłn en Quintana RooÂ

Las autoridades exhortaron a la poblaciĂłn a no contestar llamadas de nĂșmeros desconocidos. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Ataque armado en bar de Guanajuato deja 8 muertosÂ

Los agresores lograron escapar, sin embargo las autoridades desplegaron un operativo de bĂșsqueda. Haz clic para saber mĂĄs Â

Nicaragua plantea romper relaciones con el Estado VaticanoÂ

La medida serĂ­a en respuesta al Papa, quien calificĂł al gobierno de Daniel Ortega con la dictadura de Hitler. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Brasil quiere ser sede del Mundial femenino en 2027Â

El Mundial femenino este año se llevarĂĄ a cabo en Australia y Nueva Zelanda. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Oscar 2023: Guillermo del Toro logra su tercera estatuillaÂ

Pinocho de Guillermo del Toro competĂ­a en la categorĂ­a contra Marcel the Shell With Shoes On, Red, The Sea Beast y Gato Con Botas: El Último Deseo. Haz clic aquĂ­ y en esta liga para saber mĂĄs Â

Acusan a Siddhartha de abusoÂ

Hasta el momento, el cantante no ha rendido ninguna declaraciĂłn, mientras tanto, sus redes se han inundado de mensajes de repudio. Haz clic para saber mĂĄsÂ

